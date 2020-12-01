В адміністрації школи інцидент не коментують.

Багатодітній матері з Кропивницького влаштували цькування у шкільному чаті для батьків, пригрозивши залишити її дитину без подарунка на День святого Миколая у разі несплати боргу до фонду класу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вікторія Мумига є матір'ю чотирьох дітей і зізнається, що живе в злиднях. За її словами, вона запевняла батьків у класі своєї дочки Карини, що зараз не має грошей для оплати боргу.

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"Мені ніхто не допомагає: я сама своїми силами одягла, взула, зібрала в школу, І я сиджу в шоці. Я повинна витягнути останні кошти", - каже мама другокласниці.

Борг зростав протягом декількох місяців - вона не здавала по 50 гривень. У підсумку жінці пригрозили: якщо не віддасть цей борг, дочка залишиться без новорічного подарунка. Навіть попри те, що мати була готова здати на подарунок окремо. У чаті в Viber вона отримала наступне повідомлення: "Не здаєте фонди, будете без подарунка. Ніхто за вашу дитину платити не буде. Я вас додала в групу, щоб попередити".

Історія набула розголосу в соцмережах: на захист багатодітної мами стала батьківська спільнота міста. Активісти привезли Карині новорічний подарунок, а адміністрації школи - туалетний папір. Активісти кажуть: дії головування батьківського комітету є вимаганням і булінгом. З цього приводу вони мають намір звернутися в поліцію.

В адміністрації школи кажуть, що не можуть відповідати за батьків і відмовляються коментувати ситуацію. А в міському управлінні освіти інцидент вважають неприпустимим: примусові збори до фондів школи в Кропивницькому заборонені.

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Автор: УНІАН