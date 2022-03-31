УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Миколаєві на тлі російської агресії в Україні.

Розпочалась нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

Ситуація в Миколаєві – трансляція нижче:

04:00. Сьогодні, 31 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів з 2-ю групою крові, резус позитивний. Провулок Радіо, 2, працюють із 8:00. Кров здають натщесерце, мати при собі паспорт.

02:00 Стало відомо, що з понеділка, 4 квітня, планують повернути обов'язкову плату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

00:00 Усі райони міста з електроенергією, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Без електрики частково залишаються 20 будинків на вулиці Баштанській, причина – обрив повітряної лінії.

Без електроенергії Снігурівка, Широке, Правда, Прибузьке, Залісся, Новомиколаївка і Бармашове. До ремонту цих підстанцій не допускаюсь російські військові, обстрілюють.

"Миколаївгаз" працює в штатному режимі.