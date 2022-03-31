Під час руху ворожої колони він влучним пострілом зупинив першу у колоні броньовану машину "Рись", через що колона зупинилася.

На Миколаївщині снайпер зупинив колону окупантів та захопив у полон офіцера.

Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Снайпер розвідувального підрозділу 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України Микола Б. під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області проявив вправні навички у володінні штатною зброєю", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час руху ворожої колони він влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) російських загарбників.

Зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї колони, яка зупинилась.

Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, які потрапили у засідку.

"Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ РФ", - додали в командуванні.

Як писав УНІАН, російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами під Черніговом.

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