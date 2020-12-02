Тим часом в Україні наразі не вирішено питання про подальші карантинні обмеження.

Кількість випадків захворювання COVID-19 за добу зросла на більш ніж 13 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірус виявили у 13141 людини.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 758264 українці, 369054 одужали, 12717 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил російські окупанти за добу двічі порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 2 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська