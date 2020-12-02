Головні новини України 2 грудня 2020 / фото УНІАН
Кількість випадків захворювання COVID-19 за добу зросла на більш ніж 13 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірус виявили у 13141 людини.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 758264 українці, 369054 одужали, 12717 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У зоні операції Об’єднаних сил російські окупанти за добу двічі порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі.
Новини України 2 грудня 2020 / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Головні новини України: що важливо знати 2 грудня 2020
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