Уряд доручив забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстрами.

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" буде отримувати дані про працівників підприємств з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Кабмін доручив ПФУ та Міноборони протягом місяця з дня набрання чинності постановою від 5 червня №650 забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників "Оберіг" щодо працівників підприємств, установ та організацій, пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що у самій постанові йдеться, в першу чергу, про працівників, які підлягають бронюванню. Однак закон про цифровізацію військового обліку, що набув сили 11 квітня, передбачає постійне передання даних стосовно усіх військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

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Як раніше зазначала профільна заступниця Міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Міноборони зробили, по суті, обмін з самими базовими реєстрами, з реєстрами Мінюсту, з реєстрами Державної податкової служби і на черзі мав бути Пенсійний фонд. Обмін даними з ПФУ, за її словами, теж є дуже важливим, тому що Міноборони тоді буде "бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов’язаного, зможе робити мобілізацію більш смарт, зможе робити рекрутинг і так далі".

Відповідно до закону, Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до "Оберегу":

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

відомості про досвід роботи за спеціальністю;

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності.

А відповідно до постанови Кабміну №650, усі критично важливі установи, підприємства та організації піж час прийняття на роботу, звільнення або переведення працівників подають ПФУ відповідні відомості через портал електронних послуг.

Міністерству цифрової трансформації, Міністерству оборони та Міністерству юстиції Кабмін доручив протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним порталом електронних послуг "Дія", Єдиним державним реєстром призовників "Оберіг" та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком.

Нові правила мобілізації

17-річні українці, які знаходяться за кордоном та мають стати на військовий облік, можуть оновити свої дані через дипломатичні установи, а не через застосунок Резерв+.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначає, що 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код. Представник Міноборони додав, що у застосунку свої дані оновили вже понад 1 млн 600 тис. військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Понад 200 тис. з них - жінки.

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