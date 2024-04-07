Буданов підтримує ідею Папи щодо обміну полоненими, але є нюанс.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов оцінив пропозицію Папи Римського Франциска щодо обміну полоненими між Україною та Росією "всіх на всіх". Як зазначив Буданов у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, він повністю підтримує таку ідеію.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати Росію". – зазначив він.

Буданов зазначив, що наразі він не бачить зацікавленості в такій акції з російського боку. Також, за його словами, Туреччина вже не є центральним посередником в обміні військовополоненими, цю позицію перейняли на себе Об'єднані Арабські Емірати.

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Заяви Папи Римського

Папа Римський під час промови з нагоди Великодня закликав до миру в Україні, а також висловив пропозицію про "загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною - всіх на всіх".

На початку березня Папа Римський в інтерв'ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

Його слова викликали шквал обурення не тільки в Україні, а й на Заході, де пояснень від Папи зажадали навіть католицькі єпископи.

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