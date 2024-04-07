Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов оцінив пропозицію Папи Римського Франциска щодо обміну полоненими між Україною та Росією "всіх на всіх". Як зазначив Буданов у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, він повністю підтримує таку ідеію.
"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати Росію". – зазначив він.
Буданов зазначив, що наразі він не бачить зацікавленості в такій акції з російського боку. Також, за його словами, Туреччина вже не є центральним посередником в обміні військовополоненими, цю позицію перейняли на себе Об'єднані Арабські Емірати.
Заяви Папи Римського
Папа Римський під час промови з нагоди Великодня закликав до миру в Україні, а також висловив пропозицію про "загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною - всіх на всіх".
На початку березня Папа Римський в інтерв'ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.
Його слова викликали шквал обурення не тільки в Україні, а й на Заході, де пояснень від Папи зажадали навіть католицькі єпископи.