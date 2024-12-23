'Мені гидко': перемога Усика розлютила доньку Фаріон

Донька мовознавиці обурилась, що боксер присвятив перемогу матерям України, а її матір було жорстоко вбито.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон, яку були вбито під час замаху біля її будинку у Львові, розкритикувала українського боксера, чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика за те, що він присвятив перемогу над Тайсоном Ф'юрі всім матерям України.

Софія Семчишин у Facebook обурилася, що усю стрічка у соціальній мережі заполонили новини про перемогу Усика, який присвятив образливий вірш її матері.

У листопаді минулого року Фаріон розлютила українців скандальними заявами про те, що російськомовні військові ЗСУ - не українці. Усик відреагував емоційним віршем, у якому назвав мовознавицю "агентом Кремля". Цитуємо мовою оригіналу:

"Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви".

В ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. Після оголошення перемоги українець заявив, що присвячує цю перемогу своїй матері та всім матерям України. Це розлютило доньку Фаріон.

"Ти присвятив свою перемогу матерям України? Мою маму вбито! Дивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сімʼю образив. Мені гидко, що зараз, вся фб-сторінка про цей поєдинок, а я хочу щоб вона була про наших Захисників", - заявила Софія.

Перемога Усика над Ф'юрі

Нагадаємо, що український боксер переміг британця у матчі-реванші, відстоявши чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та WBC.

За даними ЗМІ, за перемогу Усик отримав 114 мільйонів доларів, Ф'юрі - 76 мільйонів.

Після бою чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.

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