Наразі усього понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств заброньовано онлайн.

В електронному бронюванні через портал "Дія" відмовлено понад 20% військовозобов'язаних. Про це заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Валерія Ткач сказала в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Зокрема, за словами Ткач, визначення відсотка відмов в електронному бронюванні для співробітників критично важливих підприємств є досить складним питанням, оскільки треба розуміти, що саме варто вважати відмовою.

"Враховуючи те, що ми перевіряємо працівників на те, чи дійсно вони перебувають у трудових відносинах, і чи дійсно ця особа є у реєстрі військовозобов'язаних, то також ми спостерігаємо відсоток тих працівників, яких керівник підприємства хоче забронювати повторно. Тобто, у цього працівника і так вже є бронювання, він знову подає заяву на бронювання і в нього - відмова, тому що він не може бути заброньований повторно. Такі випадки також бувають, але, по суті, це не є відмова. Це - перевірка того, що особа і так заброньована", - відзначила Ткач. Відео дня

Водночас вона уточнила, скільки було реальних відмов для осіб, які раніше не були заброньовані.

"Якщо говорити про відмови по критеріях - їх не більше 20%, але керівник (підприємства) одразу отримує результат бронювання з вказаною чіткою причиною і може з нею працювати і розуміти, що далі з нею робити. Тому, відмови можна трансформувати в успішний результат", - повідомила Ткач.

Вона уточнила, що у першу чергу відмовляють в онлайн-бронюванні через причину, що особи офіційно не працевлаштовані на підприємстві.

"Це, як наслідок того, що раніше у пенсійний фонд подавали квартальні звіти, тобто, умовно, якщо у січні ви працевлаштували особу - реєстр про це дізнається у березні, а то й у квітні. Тобто, ми розуміємо, що керівники не можуть чекати стільки місяців для того, щоби забронювати своїх працівників, і для того, щоби підприємства могли бронювати осіб навіть новопризначених, спільно з Пенсійним фондом ми реалізували послугу повідомлення про зміну у трудових відносинах, і керівник підприємства, не чекаючи квартального звіту, може подати відповідне повідомлення і протягом 48 годин він вже зможе цю особу забронювати", - наголосила Ткач.

Як сказано у повідомленні на сайті Мінцифри, середній час на отримання електронного бронювання складає 15 хвилин. Раніше через людський фактор процес міг тривати тижнями.

При цьому, цього тижня найбільше забронювали через "Дію" працівників компаній таких міст та областей:

майже 20 тис. осіб – м. Київ та Київська область;

понад 6 тис. осіб – Львівська область;

майже 6 тис. осіб – Дніпропетровська область;

понад 2 тис. осіб – Одеська область;

понад 1 тис. осіб – Закарпатська область.

Усього понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств заброньовано онлайн. Цим сервісом нині користуються критично важливі підприємства та ті, які забезпечують потреби Сил оборони. З часом планується розширити перелік категорій компаній.

Бронювання працівників в Україні - останні новини

Раніше Валерія Ткач повідомила, що бронювання від мобілізації не потребує проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними під час оформлення та дії статусу.

"Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", - наголосила вона.

Водночас військовий та політичний експерт Євген Дикий відреагував на передачу повноважень міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних щодо збільшення обсягів бронювання для держслужбовців.

"...Якщо дійсно в Міноборони виділять кілька людей, які будуть сидіти і визначати, що конкретно це підприємство є дійсно критичним, і чому їм чинної квоти на бронювання (не вистачає, - Ред.) і треба більше. У такому разі це нормальний робочий процес", - відреагував Дикий.

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