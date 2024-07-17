Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

Відсьогодні, з 17 липня, на порталі "Дія" запрацювала послуга електронного бронювання. Керівники критично важливих підприємств відтепер можуть бронювати співробітників онлайн, повідомила пресслужба Міноборони.

За даними Мінекономіки, працює такий алгоритм бронювання в "Дії":

Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг. "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку "Резерв+".

Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.

Відео дня

Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників. "Раніше цей процес був доволі заплутаним. Інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Дані губилися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей заново. Нова послуга зробить цей процес бронювання онлайн швидким і прозорим", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Бронювання від мобілізації

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про нову ідею стосовно економічного бронювання – "оплачувати" його товарами та послугами.

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів надав міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних повноваження під час мобілізації надавати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

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