Відсьогодні, з 17 липня, на порталі "Дія" запрацювала послуга електронного бронювання. Керівники критично важливих підприємств відтепер можуть бронювати співробітників онлайн, повідомила пресслужба Міноборони.
За даними Мінекономіки, працює такий алгоритм бронювання в "Дії":
- Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.
- Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
- Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг.
- "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
- В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку "Резерв+".
Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.
Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників. "Раніше цей процес був доволі заплутаним. Інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Дані губилися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей заново. Нова послуга зробить цей процес бронювання онлайн швидким і прозорим", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Бронювання від мобілізації
Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про нову ідею стосовно економічного бронювання – "оплачувати" його товарами та послугами.
Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів надав міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних повноваження під час мобілізації надавати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.