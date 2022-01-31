Наступний етап робіт – це реставрація костелу.

Завершено протиаварійні роботи в костелі ім. Святого Миколая в Києві.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram.

Він зазначив, що метою протиаварійних робіт було усунути небезпечні елементи для знаходження всередині та підготувати пам’ятку для подальших реставраційних робіт.

Як повідомив міністр, на об’єкті наразі виконано, зокрема, монтаж нових тимчасових віконних конструкцій; встановлено захисні сітки для захисту від падіння елементів декору зі стелі костелу; розроблено заново та відновлено всю систему опалення; змонтовано нове освітлення; демонтовано люстри, які постраждали під час пожежі; проведено очистку всіх стін від сажі; влаштовано тимчасові підлоги, які будуть експлуатувати і надалі під час реставрації.

Він зазначив, що на відновлення костелу зібрано понад 21 млн 704 тис. грн.

"Цифри добровільної допомоги вражають, як і вражає те, з якою швидкістю їх було зібрано", - зазначив Ткаченко.

За його інформацією, наступний етап робіт – це реставрація костелу.

"Щодо фінансування реставраційних робіт: вони проводитимуться за кошти з держбюджету в межах програми "Велика Реставрація". Реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – два окремі проекти. Орієнтуємось розпочати реставраційні роботи по фасаду у березні. Наразі проект реставраційних робіт допрацьовується. На реставрацію ж внутрішньої частини також готуватимемо проект", - зазначив Ткаченко.

Міністр запевнив, що до робочої групи при МКІП з реставрації, так само як і з робочою групою щодо протиаварійних робіт, увійдуть представники католицької громади.

Ткаченко додав, що до завершення реставрації проводити концертну діяльність всередині буде не можна.

"Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю Кінотеатру "Київ" під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА", - написав міністр.

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Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві

Як повідомляв УНІАН, в костелі Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, протиаварійні роботи проводила "Укрспецреставрація".

Пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня 2021 року, в результаті чого вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та знищено унікальний орган.

За фактом пожежі було відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ).

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі.

Раніше Ткаченко заявив, що на відновлення пошкодженого костелу необхідно щонайменше 75 млн грн.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, і парафія святого Миколая римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.

11 листопада парафія костелу Святого Миколая у Києві повідомила, що костел передають релігійній громаді 1 червня 2022 року. У парафії інформували, що досягнута низка домовленостей з Міністерством культури та інформаційної політики України, зокрема, щодо відновлення костелу та переміщення до 1 червня 2022 року Національного будинку органної та камерної музики в інше приміщення.