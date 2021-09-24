За словами міністра культури Олександра Ткаченка, формується календарний план заходів усунення наслідків пожежі.

У костелі Святого Миколая у Києві проводять технічне обстеження, також формується календарний план заходів усунення наслідків пожежі.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Відучора стартувала робота інспекції всередині костелу. Її висновки, а також подальші плани обговорювали з робочою групою, куди увійшли представники бізнесу, РКЦ, МКІП. Наразі проводиться технічне обстеження конструкцій та стану будівлі всередині. Який вплив пожежа мала на стіни, вітражі тощо. Також формується календарний план заходів усунення наслідків пожежі. Експерти дослідять термічний вплив на конструкції будівлі пам’ятки, на декоративні елементи скульптури, стіни, дах та вітражні конструкції. Це дуже складна багаторівнева та детальна робота. Її результатом буде проект невідкладних протиаварійних робіт з чітко встановленою остаточною сумою та ліквідація наслідків пожежі. Це основний перший етап у процесі відновлення легендарної пам’ятки архітектури", - написав він.

Ткаченко також зазначив, що висновок експертизи та проектно-кошторисної документації орієнтовно будуть в середині жовтня.

"Після чого найближчим часом розпочнемо протиаварійні роботи", - додав він.

Ткаченко також розповів, що на місці працюють досвідчені сертифіковані експерти.

"Їхній досвід – понад дві тисячі досліджених будівель, в тому числі десятки експертиз наслідків пожеж на великих промислових та цивільних об‘єктах. За словами експертів, всередині приміщення зараз знаходитись небезпечно для здоров’я (висока концентрація сажі), тому працюють в респіраторах та зі спецобладнанням", - резюмував він.

Пожежа у костелі Святого Миколая

Як повідомляв УНІАН, пожежа у костелі святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня, в результаті чого знищено унікальний орган.

За словами міністра культури та інформаційної політики Ткаченка, на відновлення пошкодженого костелу необхідно щонайменше 75 млн грн.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ).

Президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити проведення реставрації у костелі святого Миколая і встановити там новий орган.

Про результати проведених робіт прем'єр-міністр Денис Шмигаль має інформувати главу держави щомісяця.

Автор: Наталія Хаджі