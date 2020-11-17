Раніше місцеві жителі скаржилися на дивний колір води / фото УНІАН
В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилять графік подачі води.
Читайте такожСитуація з водою в Криму: в мережу "злили" показові фотоПро це пише Інтерфакс.
З 17 листопада вводиться наступний графік подачі води: вівторок, середа, четвер з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00; п'ятниця, субота, неділя - з 18:00 до 22:00. Графік подачі води в понеділок визначиться протягом тижня в процесі тестування.
Останні кілька місяців вода подавалася в більшість районів столиці Криму по три години вранці та ввечері.
Ситуація з водою в Криму
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
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