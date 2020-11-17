У місті критична ситуація з наповненням водосховищ.

В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилять графік подачі води.

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З 17 листопада вводиться наступний графік подачі води: вівторок, середа, четвер з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00; п'ятниця, субота, неділя - з 18:00 до 22:00. Графік подачі води в понеділок визначиться протягом тижня в процесі тестування.

Останні кілька місяців вода подавалася в більшість районів столиці Криму по три години вранці та ввечері.

Ситуація з водою в Криму

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Автор: Людмила Жерновська