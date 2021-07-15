Передбачено, що реклама, розповсюдження продукції чи проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру має бути максимально віддалена від закладів освіти.

Верховна Рада України планує заборонити створення та розповсюдження фото та відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до закону України "Про захист суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини" (№ 5330-1) проголосували 343 народних депутати України.

Законопроектом передбачено, що норми закону України "Про захист суспільної моралі" поширюються на дітей (до вісімнадцяти років).

Читайте такожРада заборонила продаж ліків дітям до 14 роківВ законопроекті уточнюється, що реклама, розповсюдження продукції чи проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, з пристойним зовнішнім оформленням, має бути максимально віддалена від місць масового відпочинку, закладів позашкільної, дошкільної, спеціалізованої та загальної середньої освіти, пам'яток історії й культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин.

Передбачається заборона створення та розповсюдження фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей.

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Автор: Надя Пришляк