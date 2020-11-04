Користувачі додатку київської мережі ресторанів Mister Cat в ніч на 4 жовтня отримали дивні повідомлення образливого змісту.
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Користувачі масово публікують скріншоти розсилки в соцмережах і Telegram-каналах. В частості - вимагають пояснень на сторінці Mister Cat в Facebook.
"Ми нас**ли тобі в піцу, тому що зарплату не платять вже третій місяць. Жри, урод, і не вдавись", - йдеться в одному з повідомлень.
Користувачі припускають, що за «пранком» стоять або зламники, або незадоволені умовами роботи співробітники мережі. Розсилку також можна сприймати як публічний заклик по допомогу: в мережі стверджують, що зарплату деяким співробітникам мережі не платять ще з березня.
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