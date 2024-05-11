СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому.

Служба безпеки України запобігла вчиненню терактів, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня. Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", – повідомив Дехтяренко.

Водночас, в СБУ наразі ніяких подробиць не розголошують, але обіцяють повідомити деталі спецоперації згодом.

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Теракт в Crocus City Hall

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у підмосковному Crocus City Hall стався найбільший за 20 років теракт – озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Відповідальність за скоєння теракту на себе взяло радикальне угрупування "Ісламська держава".

російський диктатор Володимир Путін прагне ввести в оману широку громадськість та "повісити" відповідальність за теракт ісламістів у підмосковному концертному залі Crocus City Hall на голову Служби безпеки України Василя Малюка.

При цьому, розвідки країн Заходу заздалегідь попереджали Москву про можливість теракту, і зокрема, що його можуть влаштувати в Crocus City Hall.

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