Зазначається, що до мережі входило 5 агентів російської ФСБ.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ, які готували вбивство президента України. Зокрема, затримано двох полковників Управління державної охорони України, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію РФ", – йдеться в заяві СБУ.

Так, із завдань агентів було знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім і ліквідує Зеленського. Шукали таку людину серед військових, наближених до охорони президента.

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Зазначається, що крім Зеленського, група планувала також ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Буданова планували ліквідувати перед Великоднем.

"План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона", – зазначили в СБУ.

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Як ідеться у повідомленні, ФСБ РФ "вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту". Це:

▪️ ⁠Максим Мішустін;

▪️ ⁠Дмитро Перлін;

▪️ ⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.

"Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів", - зазначили у спецслужбі.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

"Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додали в СБУ.

Плани РФ з ліквідації найвищого керівництва України

Росія не вперше намагається ліквідувати українське керівництво держави. Раніше Володимир Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити. За словами президента, з початку повномасштабної війни його намагалися ліквідувати близько десяти разів.

Стільки ж разів РФ намагалася вбити Буданова. Унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки, повідомили в ГУР.

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