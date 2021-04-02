Омбудсмен закликав батьків розмовляти з дітьми та вчити їх правил безпечного спілкування в інтернеті.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба наголосив, що злочинцю потрібно 18 хвилин, щоб змусити дитину відправити її інтимне фото в Інтернеті, при цьому 25% дітей зустрічалися з сексуальним насильством та експлуатацією онлайн.

Читайте такожApple почала сканувати фото в iCloud для боротьби з насильством над дітьми

На своїй сторінці у Facebook Кулеба дав кілька порад батькам, як захистити свою дитину в інтернеті від сексуального насильства.

“Дорослим здається, коли дитина з ними вдома, з нею не трапиться нічого поганого", проте навіть у таких ситуаціях злочинці можуть вчиняти насильство над дитиною, і "це насильство онлайн може переходити в офлайн”, - наголосив Кулеба.

Він навів приклад, коли 31 березня поліція Одеської області повідомила про затримання місцевого жителя за підозрою у ґвалтуванні неповнолітніх. Два роки тому 49-річний чоловік під виглядом молодого хлопця зареєструвався в одній із соціальних мереж і почав спілкуватися із 13-річною дівчинкою. Він змусив її надіслати інтимні фото, після чого почав шантажувати. Чоловік погрожував надіслати фото її батькам, якщо вона з ним не зустрінеться. Через страх дівчинка погодилася на зустріч і запросила його додому, поки мама була на роботі. Вдома у дитини чоловік здійснив над нею сексуальне насильство. Залякування і ґвалтування дитини тривали майже два роки, доки вона не наважилася розповісти про все матері, а та звернулася в поліцію.

Омбудсмен закликав батьків розмовляти з дітьми та вчити їх правил безпечного спілкування в інтернеті.

За словами Кулеби, дорослі мають розповідати дітям, що людина в мережі не завжди та, ким хоче здаватися, і що не можна відправляти свої інтимні фото в інтернеті. Також слід пояснити, що дитину можуть шантажувати, і в такому випадку вона має розповісти про це батькам, а батьки їй допоможуть.

Як зауважив Кулеба, батьки повинні переконати дитину, що вони не засудять і завжди будуть на її боці.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко