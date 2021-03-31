Чоловік знайомився з неповнолітніми в інтернеті під виглядом юнака, виманював у них інтимні фото, а потім шантажував, залякував і змушував займатися з ним сексом.

В Одесі заарештовано чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, заява про зґвалтування надійшла до правоохоронних органів від матері потерпілої.

Правоохоронці встановили, що у 2019 році 49-річний житель Одеси зареєструвався в одній із соціальних мереж під виглядом юнака і зав'язав дружбу зі школяркою, якій тоді було 13 років.

«Переконавши дівчинку у своїх почуттях до неї, він випросив у неї фотографії інтимного характеру. Потім, маючи на неї компромат, чоловік почав їй телефонувати, представляючись співробітником правоохоронного органу, який нібито контролює поширення в Інтернеті порнографічного контенту. У бесіді з підлітком він погрожував тим, що розішле її фото батькам, родичам і однокласникам, якщо вона з ним не зустрінеться», - розповіли в поліції.

Через те, що дівчинка боялася засудження оточення, вона дозволила чоловікові прийти до себе додому, коли мати була на роботі.

«Той скористався запрошенням, щоб задовольнити свої сексуальні потреби проти волі малолітньої. Продовжуючи залякувати дитину, правопорушник ґвалтував її упродовж майже двох років у неї вдома та у своєму автомобілі. В результаті потерпіла розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції», - повідомили в управлінні.

Читайте такожВ Одесі чоловік роками ґвалтував дружину і дочок (фото)За результатами попереднього розслідування і проведених експертиз поліцейські повідомили зловмисникові про підозру за ч. 3, 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. У вівторок, 30 березня, суд узяв його під варту без альтернативи внесення застави.

Під час обшуку вдома у затриманого поліцейські вилучили мобільний телефон і ноутбук, в яких знайшли листування з іншими неповнолітніми, що також містило шантаж і залякування.

На електронних носіях чоловіка правоохоронці знайшли фото- і відеоматеріали порнографічного характеру за участю його та неповнолітніх. Кількох з них правоохоронці вже встановили та зараз проводять слідчі дії. За словами дівчат, зловмисник познайомився з ними так само - через Інтернет.

Вилучені речові докази направлені на експертизу. Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 152 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Автор: Лариса Козова