Старенька увесь час топить пічку дровами, аби не замерзнути.

Без світла, нормальних умов і цивілізації у старій хатині посеред поля неподалік села Кримне Старовижівського району, що на Волині, живе самотня 85-річна бабуся Ганна.

Знайшли жінку засновники проекту "Рожева душа" Анастасія Рудик і Олександр Свобода і розказали її історію на своєму YouTube-каналі.

До хати бабусі немає дороги, тому волонтерів везли туди на тракторі з причепом. В будинку старенької настільки холодно, що вона сидить у кількох кожухах: мерзнуть ноги, спина. Їжу тримає у ящику: має кусень ковбаси, трохи жиру, який дав хтось з місцевих, молоко.

Волонтери привезли бабусі хліб, ковбасу, рибу, м’ясо, молоко, йогурти, солодощі, печиво – продукти, які не треба готувати, бо вона просто не має можливості це робити. Старенька дякує і каже, що це Господь дає їй таких добрих людей, адже вона щодня молиться і просить у нього допомоги.

Вона так і говорить: "Який той Господь добрий. Як він тих людей добрих шукає".

У розмові з волонтерами бабуся щира і проста. Каже, прожила життя "дівкою", бо шкода було матір залишити. Зараз у неї нікого не лишилося.

Аби зігрітися, вона з самого ранку топить піч, а вночі не спить, щоб вогонь не погас.

"Років 4 вже не можна спати. Лежу, накриюся, щось навіть сниться", - каже бабуся Ганна.

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Кожен день бабусі розпочинається з того, що вона протоплює стареньку хату, молиться Богу (бабуся має три Євангелії, але читати їх не може, бо погано бачить, а де взяти окуляри – не знає), їсть, годує трьох песиків і дивиться за вогнем. Вона розповіла, що хотіла б зробити плиту, щоб мати можливість приготувати їсти.

"Плита була на вулиці, я під плитою зимою в сніг лягала одягнута ввечері і спала. І мені не було так холодно, як тепер", - розповідає бабуся.

У стелі будинку і у дверях є великі щілини, які старенька не має коштів залатати. Світла у будинку не було ніколи, бабуся користується лампою.

"Я ї кажу - у вас у дверях діри, а вона мені - добре, то так свіже повітря заходить", - розказує волонтерка Анастасія Рудик.

Жінка, хоч і стара, та тримає біля хати господарство. Має корову, біля її ніг лащиться пес. Соціальні працівники кажуть, що раніше бабуся якось давала з цим раду, а зараз їй вже треба допомагати.

Чи не єдина гостя бабусі – соціальна працівниця Антоніна. Вона навідує стареньку регулярно: привозить їй продукти, приносить дрова до хати і годує корову. Вона розповіла, що у цьому будинку бабуся жила не завжди, але її хату колись знищила пожежа. Родини у неї немає, тому допомоги чекати нема від кого.

Попри це все старенька волинянка не втрачає оптимізму, не жаліється на таку долю.

Волонтери збирають кошти, аби купити старенькій усе необхідне і просять долучитися усіх небайдужих. Вони планують утеплити стелю, вікна та стіни. Встановити нові двері, побілити стіни і стелю. Організувати світло та пічку. Купити меблі, зокрема, стіл, крісло. Також потрібні мобільний телефон, окуляри, посуд, теплий одяг і взуття, продукти. А ще – небайдужі майстри, які зможуть зробити ремонт.

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Автор: Вікторія Гордієнко