7 листопада в Мелітополя безхатьки знайшли у смітнику тіло новонародженої дитини. Немовля було замотане у рожевий рушник та у пакет і вже не дихало.

У Мелітополі (Запорізька область) минулого тижня безхатьки знайшли у смітнику пакет із новонародженим хлопчиком. На той момент дитина вже не дихала.

Як ідеться у сюжеті програми "Секретні матеріали" на каналі 2+2, з такою проблемою у Запорізькій області зіштовхуються регулярно: новонароджених залишають на пустирях, на капотах автівок і, як в останньому випадку, навіть на смітниках.

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Як стверджують журналісти, однією з можливих причин того, що матері народжують небажаних вдома, є вимога закону щодо заповнення жінкою у стаціонарі документу про відмову з персональними даними. Таких випадків було б менше, кажуть у Службі у справах дітей, якби у місті було хоча б одне так зване "вікно життя" при пологовому будинку.

На думку юристів, поява "вікон життя" навпаки може провокувати жінок на скидання відповідальності за новонароджених на державу.

Що робити, якщо знайшов на вулиці немовля

Аби вижити в умовах вулиці у немовляти є максимум доба, стверджують лікарі.

"В умовах відсутності води, харчування у новонародженого є доба", - каже лікар ультразвукової діагностики Ганна Стояк.

Тим, хто зіткнувся із такою знахідкою, спершу радять викликати "швидку" і поліцію та повідомити в органи влади.

Нагадаємо, наразі оперативні підрозділи мелітопольської поліції скеровані на встановлення особи жінки, яка народила дитину, та всіх обставин за яких, горе-мати викинула новонароджене дитя.

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Автор: Вікторія Гордієнко