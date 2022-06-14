Попереднє полотно пошкоджено.

Сьогодні комунальні служби Києва приспустять державний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"14 червня ми приспускаємо головний прапор країни, щоб замінити полотно на нове – попереднє пошкоджене. Крім того, за прогнозом синоптиків, сила вітру протягом доби буде досягати 50 км/г, а значить, до завтра ми не будемо підіймати прапор", - розповіли в КМДА.

Спорудження флагштока є найбільшим в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Війна в Україні та найбільший прапор:

22 серпня 2020 року в Києві на Печерських пагорбах відкрили меморіал, де було піднято найбільший державний прапор Української держави.

24 лютого 2022 року війська Росії увірвалися на українську територію.

5 березня 2022 року в Києві оновили головний прапор України.

26 березня 2022 року головний прапор України приспустили через погодні умови - сильні пориви вітру.

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