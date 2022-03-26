Прапор знову майорітиме над Києвом, як тільки погодні умови покращаться, зазначила місцева влада.

Полотно головного прапора України приспустять сьогодні через погодні умови – сильні пориви вітру.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Місто дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому через погодні умови - сильні пориви вітру, комунальні служби, як і зазвичай, тимчасово приспускають полотно. Прапор знову майорітиме над столицею, щойно погодні умови покращаться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

22 серпня 2020 року на печерських пагорбах відкрили меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор української держави.

5 березня головний прапор України було оновлено.

Рано-вранці 24 лютого війська Росії вдерлися на українську територію. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема Київ.

За даними місцевої влади, станом на 21 березня у столиці внаслідок обстрілів окупантів загинуло 65 містян, а майже 300 осіб отримали поранення.

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