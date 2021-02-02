Глава МОЗ переконує, що не знає мету шахраїв.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив про випадки дзвінків невідомих, які представляються ним.

Про це Шкарлет написав у Telegram.

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«Кажуть: «Вас турбує Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет», а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі. Останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки: 0957793488», – йдеться у повідомленні.

Також глава МОЗ переконує, що не знає мету шахраїв.

«Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті. За вказаними номерами прошу звертатися й тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв», – стверджує міністр.

Юристи МОН опрацьовують питання щодо фейкових дзвінків та можливості звернення до правоохоронних органів.

Скандал з призначенням Шкарлета: що відомо

Кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала.

Тоді нардепи заявили про намір оскаржувати рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Пізніше студенти й викладачі провели акцію протесту СТОП Шкарлет, на що новопризначений міністр відреагував фразою: «Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш».

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

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Автор: УНІАН