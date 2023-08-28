Наразі слідчі Нацполіції досліджують обставини смерті співробітника СБУ.

У Києів співробітника Служби безпеки України знайшли мертвим у своєму кабінеті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі СБУ. Наразі слідчі Нацполіції досліджують обставини смерті співробітника СБУ у рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження.

У СБУ також наголосили, що надають максимальне сприяння Нацполіції для "повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".

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Водночас, джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили наявність вогнепального поранення голови у загиблого співробітника СБУ.

Діяльність СБУ: останні новини

У Вінниці працівники СБУ разом із поліцейськими викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах. Співробітник місцевого лікувально-діагностичного центру організував схему видачі військовозобовʼязаним фіктивних документів про непридатність.

Проте СБУ має результати не лише в Україні. Так, днями контррозвідка СБУ дісталася до літаків РФ на аеродромі в Курську. За даними ЗМІ, летовище атакували дрони в ніч на 27 серпня. Відомо, що загалом 16 дронів вдарили по чотирьох Су-30 і одному Міг-29.

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