Тіла загиблих без зовнішніх ознак насилля.

В Одесі знайдені мертвими дружина та син нібито військовослужбовця.

В Головному управлінні Національної поліції в Одеській області УНІАН підтвердили тільки саме факт трагедії, яка сталася на вул. Генерала Петрова.

"Тіла 49-річної жінки та 27-річного чоловіка - без зовнішніх ознак насилля. Після експертизи буде відома попередня причина смерті та попередня кваліфікація провадження", - пояснили у поліції.

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В той же час у соціальний мережах тиражується інформація, що загинула сім’я нібито військовослужбовця, звання якого – майор. Він особисто зателефонував у поліцію та повідомив, що знайшов дружину та сина мертвими, і, нібито, він - один із підозрюваних. Так це чи ні – наразі невідомо.

Інциденти в Одесі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі, у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі (престижний район міста) знайшли мертвого чоловіка, якого було майже пошматовано на частини. За попередніми даними, людина загинула від вибуху гранати, яку сама привела в дію. Наразі обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Раніше в одному із готелів Одеси було знайдено мертвим військовослужбовця, який повісився на ремені на дверній ручці. Чоловік деякий час мешкав у готелі, під час самогубства був не на службі. За деякими даними, причиною його вчинка стали особисті негаразди.

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