Державна служба з надзвичайних ситуацій створила новий мобільний застосунок MineFree, який дозволяє українцям бути пильними та триматися якомога далі від мін, залишених "руськім міром".
Про це інформує у телеграмі пресслужба ДСНС.
Так, завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма, яка містить фото, геолокацію та опис. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.
Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.
Раніше УНІАН писав, що на повне розмінування території України знадобиться від п'яти до десяти років. Наразі заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів країни.