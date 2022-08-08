Застосунок сповістить користувачів у випадку наближення до небезпечного об'єкта.

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила новий мобільний застосунок MineFree, який дозволяє українцям бути пильними та триматися якомога далі від мін, залишених "руськім міром".

Про це інформує у телеграмі пресслужба ДСНС.

Так, завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма, яка містить фото, геолокацію та опис. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.

Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

Раніше УНІАН писав, що на повне розмінування території України знадобиться від п'яти до десяти років. Наразі заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів країни.

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