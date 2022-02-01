Адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного. Солом'янський районний суд Києва підтримав таке рішення.

Студента, який встановив приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ), звільнили від кримінальної відповідальності.

Як ідеться у Єдиному реєстрі судових справ, адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного. Солом'янський районний суд Києва підтримав таке рішення.

За словами адвоката, дві потерпілі у цій справі попросили закрити кримінальне провадження, оскільки не мають претензій та отримали відшкодування. Захисник також зазначив, що хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає провину.

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Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, а провадження проти нього – закрив.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2021 року в жіночому душі гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) стався зухвалий інцидент - там знайшли камеру.

Як повідомила нардеп Інна Совсун, особу того, хто це зробив, встановили під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була там, він встиг записати кілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.

За цим фактом відділом дізнання Солом'янського управління поліції було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя.

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