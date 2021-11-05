Комендант гуртожитку закликає дівчат "вгомонитися".

В гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) стався зухвалий інцидент - 28 жовтня в жіночому душі знайшли камеру.

Про це у своєму Facebook розповіла нардеп Інна Совсун.

За її словами, особу того, хто це зробив, встановили під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була там, він встиг записати кілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.

"А далі почалося найцікавіше. Комендантка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву "вгомонитися". Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника - це булінг, звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння", - пише Совсун.

Читайте такожВ Івано-Франківську сталася пожежа в гуртожитку медуніверситету (фото)Депутат додала, що своїм вчинком студент порушив гарантоване Конституцією право на приватність житла. На її думку, порушника мають щонайменше відрахувати, а перед потерпілими дівчатами - вибачитися.

Перспективи притягнення другокурсника до кримінальної відповідальності нардеп майже не бачить.

"Є стаття 301, порушника можна покарати за виготовлення порнографічних матеріалів, але потрібно довести мету збуту чи розповсюдження. Її складно встановити, якщо, наприклад, пристрій знайшли до того, як відео з нього злили... Українське законодавство потрібно вдосконалювати, щоб порушник поніс покарання, співмірне із завданою шкодою", - пише вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканці Дніпра поскаржилися на жахливий стан туалету в одному з навчальних закладів міста. Мало того, що вся кімната обклеєна дивними правилами, так і сам унітаз неможливо використовувати за призначенням.

Автор: Юрій Годован