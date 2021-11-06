Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення мотивів цього вчинку, а також кола осіб, причетних до його скоєння та притягнення їх до відповідальності.

У душовій кімнаті гуртожитку одного з київських вузів виявили відеокамеру, поліція проводить розслідування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку одного зі столичних вузів на вул. Металістів виявили відеокамеру.

"Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули приміщення, у результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх в якості потерпілих", - мовиться у дописі.

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За цим фактом відділом дізнання Солом'янського управління поліції було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя.

Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення мотивів цього вчинку, а також кола осіб, причетних до його скоєння та притягнення їх до відповідальності.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, як писав УНІАН, 28 жовтня в жіночому душі в гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) знайшли камеру. Як повідомила нардеп Інна Совсун, особу того, хто це зробив, встановили під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була там, він встиг записати кілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.

Автор: Таня Поляковська