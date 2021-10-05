У залі суду ні обвинуваченої, ні прокурора не було, була тільки представниця порушниці.

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка обирала запобіжні заходи громадянам за участь у Революції Гідності, оштрафували на 860 гривень за пошкодження вулиці у результаті ДТП.

Про це пише Watchers Media.

21 липня Колегаєва на AUDI в Оболонському районі Києва вилетіла з дороги й влетіла у стовп, мало не збивши пішоходів. Розлючені кияни не хотіли відпускати порушницю і разом дочекалися на приїзд правоохоронців.

Деякі очевидці наполягали на тому, що жінка мала ознаки алкогольного сп’яніння. Натомість проходити "драгер" водійка відмовилась, побажавши пройти процедуру у нарколога.

Читайте такожЗаради кортежу Зеленського перекривали Хрещатик – соцмережі (відео)Порушницю вдалося ідентифікувати завдяки активістам, оскільки на сайті прес-служби патрульних винуватицю аварії згадували без згадок про прізвище чи посаду судді.

На місце ДТП негайно прибув чоловік, який пробував вивезти Колегаєву і повторював: "Шанована жінка, суддя". На відео також потрапило посвідчення судді.

Як пише видання, у залі суду ні обвинуваченої, ні прокурора не було, була тільки представниця порушниці. Адвокатка вимагала провести додаткову експертизу, проте суд відмовив. Сама Колегаєва стверджувала, що аварію спричинила буцімто несправність авто.

Однак Оболонський райсуд визнав Колегаєву винуватою у порушенні правил дорожнього руху та ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень. Адвокатка у коментарі журналістам заявила, що буде оскаржувати це рішення.

Видання зауважує, що у суді розглядається окремо провадження проти Колегаєвої щодо протоколу про керування авто у стані сп’яніння. У ньому ще рішення немає. Проте невідомо, чи підтвердився стан сп’яніння у самої Колегаєвої, оскільки патрульні інформацію щодо ДТП не оновлювали.

Світлана Колегаєва досі працює у Деснянському райсуді Києва. Під час Революції Гідності жінка обирала запобіжні заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО.

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Автор: Яна Ставська