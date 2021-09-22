Адвокати Гната Кромського вимагали звільнити його від кримінальної відповідальності через сплив строків давності його злочину.

Київський суд закрив справу про викрадення учасників Революції гідності, відкриту щодо антимайданівця Гната Кромского, відомішого на прізвисько "Топаз".

Про це повідомляє Watchers Media.

Рішення звільнити харківського сепаратиста від кримінальної відповідальності прийняв 21 вересня суддя Дарницький райсуду столиці Андрій Скуба, схваливши відповідне клопотання адвокатів Кромського.

"Топазу" загрожувало до 5 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб із заподіянням фізичних страждань).

Читайте такожУ Харкові розгулював скандальний сепаратист "Топаз", йому пригадали антимайдан (відео 18+)Справу відкрили після викрадення Владислава Іваненка 21 січня 2014 року біля нинішньої станції метро "Почайна", якого викрадачі прийняли за активіста Євромайдану. Антимайданівці вивезли його в ліс, катували з метою надання свідчень про джерела фінансування Євромайдану, але в підсумку відпустили.

У серпні адвокат Олександр Шадрін вимагав від суду звільнити "Топаза" від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Нагадаємо, що в червні представники правого руху побили Гната Кромського в Києві, пояснивши це тим, що той ігнорує судові засідання.

Автор: Станіслав Кожемякін