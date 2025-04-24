Тварини шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

Після масованого обстрілу Києва тривають пошуково-рятувальні роботи, разом зі спеціалістами на місцях працюють службові собаки.

У Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували знімки чотирилапих, які шукають людей під завалами. Зазначається, що тварини разом із рятувальниками працюють у найнебезпечніших місцях, бо під купою бетону хтось може чекати на порятунок:

"Наші хоробрі носики - не просто собаки. Це - члени нашої рятувальної родини. Вони не носять погони, але щодня рятують життя".

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Обстріл Києва

Як повідомляв УНІАН, вночі Росія здійснила масштабний ракетно-дроновий обстріл Києва та інших регіонів України. Повітряні сили ЗСУ звітували про збиття 112 цілей з 215, ще 68 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

За офіційними даними, у столиці загинули щонайменше 12 людей, ще близько 90 отримали поранення. Пошкоджено житлові та адміністративні будівлі в різних районах міста, а у Святошинському районі окупанти поцілили в будинок.

25 квітня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок обстрілу. Роботи з пошуку людей та розбору завалів досі тривають.

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