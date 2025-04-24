Вже відомо про 12 загиблих людей.

Балістична ракета, якими російські загарбницькі війська поцілили по житловому будинку в Києві, була північнокорейською.

Про це пише Reuters, посилаючись на українське військове джерело. За даними агентства, мова йде про північнокорейську балістичну ракету КН-23 (КН-23А). Також їм повідомили, що близько 10 людей вважаються зниклими безвісти, деякі з них можуть залишатися під завалами.

Згідно з останніми даними української Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Святошинському районі Києва зросла кількість загиблих - рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох людей. Наразі відомо про 12 загиблих:

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"Загалом внаслідок російського ракетного удару по столиці постраждали 90 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають".

РФ б'є по Україні ракетами КНР

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Північна Корея передала Росії балістичні ракети, які використовуються для атак на Україну.​

За даними міжнародних ЗМІ, з кінця 2023 року Росія отримала від КНДР балістичні ракети KN-23 та KN-24, а також значні обсяги артилерійських снарядів.

Ці ракети є аналогами російських "Іскандерів", але мають потужніші бойові частини та покращену точність. ​

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