Тим часом ролики з хештегом #батько_наш_бандера" в TikTok вже подивилися понад 6 мільйонів разів.

Забанили в TikTok за відсутність авторських прав. Виконавця пісні "Батько наш - Бандера" Олега Луцана заблокували у TikTok за відсутність авторських прав.

Читайте такожЖурналісти з'ясували, звідки взявся мем "Батько наш - Бандера" (відео)Після шалено популярного в українському сегменті соцмереж флешмобу з цією піснею Луцан вирішив зареєструватися у TikTok та викласти оригінальне відео.

"Проте наздогнати свою славу йому не вдалося - виконавця обмежили за використання чужого контенту", - розповіли журналісти ТСН, які поспілкувалися з Олегом.

За словами чоловіка, він уперше почув один куплет "Батько наш - Бандера" від вже нині покійного священика Анатолія Зінкевича. Решту тексту шукали в мережі, а його автора так і не вдалося встановити.

Як повідомляв УНІАН, український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку масово співають або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати". Діти співають цю пісню у класах, роздягальнях та туалетах та публікують ролики у Twitter, TikTok та Instagram.

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Автор: Ольга Робейко