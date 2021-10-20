Забанили в TikTok за відсутність авторських прав. Виконавця пісні "Батько наш - Бандера" Олега Луцана заблокували у TikTok за відсутність авторських прав.
Читайте такожЖурналісти з'ясували, звідки взявся мем "Батько наш - Бандера" (відео)Після шалено популярного в українському сегменті соцмереж флешмобу з цією піснею Луцан вирішив зареєструватися у TikTok та викласти оригінальне відео.
"Проте наздогнати свою славу йому не вдалося - виконавця обмежили за використання чужого контенту", - розповіли журналісти ТСН, які поспілкувалися з Олегом.
За словами чоловіка, він уперше почув один куплет "Батько наш - Бандера" від вже нині покійного священика Анатолія Зінкевича. Решту тексту шукали в мережі, а його автора так і не вдалося встановити.
Як повідомляв УНІАН, український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку масово співають або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати". Діти співають цю пісню у класах, роздягальнях та туалетах та публікують ролики у Twitter, TikTok та Instagram.
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