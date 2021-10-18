Молодь Слов'янська долучилася до всеукраїнського флешмобу.

На Донеччині молоді дівчата станцювали під вірусну пісню "Батько наш Бандера". Молодь "запалила" біля стели у Слов'янську, вони повісили два прапори та додали "спецефекти" у вигляді червоно-чорних димових шашок.

Відео із запальними танцями під пісню про Бандеру з'явилося на YouTube.

Як повідомило видання "Новинарня", до флешмобу долучилася молодь з громадських організацій "Слов'янська січ" та "Єдина родина Донеччини". Дівчата у камуфляжній формі танцювали під ремікс пісні "Батько наш Бандера" на тлі стели біля в'їзду у Слов'янськ.

На стеллі молодь встановила два прапори: жовто-блакитний та червоно-чорний (прапор національно-визвольної боротьби українського народу). Окрім цього, запальні танці супроводжувалися димом червоних та чорних фаєрів. Шашки утворили двоколірний дим. В описі до відео зазначено, що дівчата виконали свій танець 17 жовтня.

У коментарях користувачі зазначили, що у РФ знову "запалає" від пісні, під яку тепер станцювали ще й на Донеччині, неподалік від окупованих територій Донбасу.

"Батько наш Бандера" - що відомо про пісню

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - у пісні повстанців йдеться про українця, який боровся з "москалями" та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом "без лівої ноги і правої ноги", коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: "на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!".

Читайте такожУ Донецьку "мурахи" розбирають порожні будівлі, але відкрито пам'ятник "Моторолі" (фото, відео)Патріотична пісня популярна вже багато років, а восени 2021 року вона стала трендовою у соціальній мережі TikTok. Нещодавно стало відомо, що у Києві школярі затролили вчительку-"ватницю" піснею про Бандеру, після цього вона відмовлялася виходити на роботу.

Окрім цього, УНІАН вже повідомляв, що скандальний Кива відсвяткував вбивство Степана Бандери з автоматом у руці і салютом.

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Автор: Поліна Кузенко