Сама пісня "Батько наш - Бандера" у мережі з'явилася давно. Згадки про неї можна відшукати ще в 2019 році.

Український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку масово співають або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".

Читайте такожНікого не цькували: учасниці флешмобу "Батько наш Бандера" спростували фейк росЗМІДіти співають цю пісню у класах, роздягальнях та туалетах та публікують ролики у Twitter, TikTok та Instagram, повідомляє ВВС.

Деякі ролики виходять досить жартівливими, наприклад, з накладеною фонограмою на один з виступів російського президента Володимира Путіна.

Сама пісня "Батько наш - Бандера" у мережі з'явилася давно. Згадки про неї можна відшукати ще в 2019 році.

Так, у YouTube є багато роликів з виконанням пісні чоловічим ансамблем "Пентархія". Саме це виконання найчастіше використовують як фонограму до "вірусних" роликів у мережі.

Як з'ясували журналісти ТСН, виконують популярну композицію священники з Івано-Франківської області.

"Олег Луцанов - один з виконавців версії, яка набула популярності. Уперше почув спів у виконанні священика", - розповідають журналісти.

Перша записана його колективом версія популярною не стала, а прижилася інша, записала за столом під образами. "Її використовують як жарт та тролінг, але насправді це стилізація під журливу повстанську пісню", - пояснюють ЗМІ.

"Батько наш - Бандера": що відомо про флешмоб

Напередодні Дня захисника і захисниці України низка ресурсів опублікували відео з участю українських школярів, котрі співали на камери телефонів "Батько наш Бандера". Під одним з роликів пропагандисти стверджували, що учні київської школи таким чином "цькували" вчительку, яка видалась їм "ватницею". Та пізніше самі школярі це спростували.

Невдовзі стало відомо, що у TikTok з’явились вже сотні подібних відео від українських дітлахів під хештегом "Батько наш Бандера", що розлютило кремлівських пропагандистів у Москві.

Автор: Ольга Робейко