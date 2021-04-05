У столиці з 5 квітня посилили карантинні обмеження.

Київська влада прогнозує, що ситуація з нестачею спецперепусток для проїзду в громадському транспорті під час посилення карантинних обмежень нормалізується завтра-післязавтра.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у понеділок, 5 квітня, передає ТСН.

Читайте такожЧерги в метро, захмарні ціни на таксі: як Київ зустрів перший день локдаунуВін запевняє, що комунальний транспорт працює без збоїв.

«Я можу сказати, що сьогодні ми вже видали фактично 500 тисяч перепусток, задовольнили близько 8 тисяч заявок від усіх суб'єктів, які вважали за необхідне оформити ці перепустки», – зазначив він.

Чиновник припустив, що причиною ситуації, що склалася, стало те, що підприємства отримували спецперепустки у вихідний день.

Карантин у Києві: обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками,

закрито дитсадки та початкові класи в школах.

Як повідомив мер Віталій Кличко, обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня.

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Автор: Катерина Шварц