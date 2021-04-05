Київська влада прогнозує, що ситуація з нестачею спецперепусток для проїзду в громадському транспорті під час посилення карантинних обмежень нормалізується завтра-післязавтра.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у понеділок, 5 квітня, передає ТСН.
Читайте такожЧерги в метро, захмарні ціни на таксі: як Київ зустрів перший день локдаунуВін запевняє, що комунальний транспорт працює без збоїв.
«Я можу сказати, що сьогодні ми вже видали фактично 500 тисяч перепусток, задовольнили близько 8 тисяч заявок від усіх суб'єктів, які вважали за необхідне оформити ці перепустки», – зазначив він.
Чиновник припустив, що причиною ситуації, що склалася, стало те, що підприємства отримували спецперепустки у вихідний день.
Карантин у Києві: обмеження
В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:
- робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Додатково з 5 квітня в Києві:
- проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками,
- закрито дитсадки та початкові класи в школах.
Як повідомив мер Віталій Кличко, обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня.
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