Мер міста зазначив, що невідомо, скільки дитина боролася за своє життя. Мати дівчинки загинула.

УМаріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Тіло дитини дістали з-під завалів будинку.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко. При цьому він зазначив, що невідомо, скільки дитина боролася за своє життя. Мати дівчинки загинула.

"Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, злякана, яка відчуває страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу", - повідомив Бойченко.

Він зазначив, що окупанти позбавили півмільйона маріупольців води, світла, тепла та зв'язку, а також заблокували усі виїзди та в'їзди до міста. "Залишили людей відрізаними від зовнішнього світу. Через цих негідників наш рідний Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи", - написав мер.

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