Біля будівлі КМДА відбуваються декілька мітингів.

Біля будівлі столичної міськдержадміністрації, де проходить засідання Київради, відбуваються декілька мітингів.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у мітингах бере участь близько 500 осіб.

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Зокрема, представники політичних партій “Національний корпус” та ВО “Свобода” протестують проти розкрадання міського бюджету на ремонтах дорожньої інфраструктури, зокрема шляхопроводів, які після нещодавніх ремонтних робіт почали активно руйнуватися, незважаючи на великі кошти, вкладені в їх відновлення.

Крім того, будівлю КМДА пікетують працівники комунальних підприємств “Київський метрополітен” та “Київпастранс”. Представники метрополітену повідомили кореспондента УНІАН, що їм планують зменшити зарплати через запровадження чотириденного робочого тижня.

Мешканці Мінського масиву та Совок протестують проти забудов зелених зон, власне, Совських ставків та лісу в Пущі Водиці вздовж нової кільцевої дороги.

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Автор: Дмитро Хилюк