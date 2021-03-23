Новий чат-бот в Telegram, спрямований на боротьбу з наркоманією на вулицях Харкова, вже почав роботу. Про це повідомив в.о. мера міста Ігор Терехов.
Бот отримав назву «@StopDangerBot».
«До сьогоднішнього дня усне повідомлення поліції про закладчиків по телефону 102 тривало від двох хвилин і більше. Чат-бот дозволить скоротити час прийому заявки до 1 хвилини, причому інформація відразу передається в форматі мультимедіа (фото, відео, геолокації), що дозволить співробітникам поліції реагувати більш оперативно і мати чіткі установки до дії», - розповів Терехов.
Читайте такожВ.о. мера Харкова відповів, чи закриватимуть метро у місті через карантинТаким чином, завдяки чат-боту найближчий патруль поліції зможе реагувати на інформацію про передачу наркотиків оперативно, що значно підвищує шанси затримати наркоторговця на місці злочину.
«Закликаю всіх харків'ян користуватися цим ботом. Адже наркоманія - це горе. А разом ми зможемо подолати цю пошесть!», - зазначив Терехов.
Нагадаємо, раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов прокоментував передачу частини ринку «Барабашово» комунальному підприємству. За його словами, 39 гектарів ринку експлуатуються незаконно, а торговці часто стають жертвами поборів з боку власників «Барабашово».
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