Чат-бот дозволить скоротити час прийому заявки до 1 хвилини, розповів Терехов.

Новий чат-бот в Telegram, спрямований на боротьбу з наркоманією на вулицях Харкова, вже почав роботу. Про це повідомив в.о. мера міста Ігор Терехов.

Бот отримав назву «@StopDangerBot».

«До сьогоднішнього дня усне повідомлення поліції про закладчиків по телефону 102 тривало від двох хвилин і більше. Чат-бот дозволить скоротити час прийому заявки до 1 хвилини, причому інформація відразу передається в форматі мультимедіа (фото, відео, геолокації), що дозволить співробітникам поліції реагувати більш оперативно і мати чіткі установки до дії», - розповів Терехов.

Читайте такожВ.о. мера Харкова відповів, чи закриватимуть метро у місті через карантинТаким чином, завдяки чат-боту найближчий патруль поліції зможе реагувати на інформацію про передачу наркотиків оперативно, що значно підвищує шанси затримати наркоторговця на місці злочину.

«Закликаю всіх харків'ян користуватися цим ботом. Адже наркоманія - це горе. А разом ми зможемо подолати цю пошесть!», - зазначив Терехов.

Нагадаємо, раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов прокоментував передачу частини ринку «Барабашово» комунальному підприємству. За його словами, 39 гектарів ринку експлуатуються незаконно, а торговці часто стають жертвами поборів з боку власників «Барабашово».

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Автор: Іван Бойко