У Києві сьогодні можуть закрити на вхід три станції метро.
Як повідомляється на сайті Київського метрополітену, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.
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Довідка. Матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове) розпочнеться о 19:30.
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