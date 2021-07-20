Сьогоднішня злива затопила підземний перехід, що веде до станції метро "Позняки".

У Києві, який вчора атакувала потужна злива, сьогодні ввечері знову погіршилася погода - пройшла гроза з сильним вітром і дощем.

Співробітники столичної підземки, очевидно, пам'ятаючи про вчорашні підтоплення на деяких станціях, почали готуватися до "великої води". Сьогодні ввечері на в підземному переході, що веде до станції "Позняки", були помічені мішки з піском.

"Позняки, ставлять мішки з піском, що б не залило станцію", - пише Телеграм-канал KievMap.

Судячи з опублікованого відео, перехід виявився частково затоплений, тому співробітники метрополітену намагаються всіляко не допустити підтоплення станції.

На опублікованому Телеграм-каналом "Киев сейчас" відео можна помітити, що на Позняках затопило одну з вулиць - рух там значно ускладнений.

Негода в Києві: деталі

У понеділок, 19 липня, на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який хилив навіть великі дерева.

Через затоплення касових залів були тимчасово закриті станції метро "Берестейська" і "Академмістечко". Пізніше роботу станцій відновили.

Міський пасажирський транспорт курсував без дотримання графіка руху.

Через зливу в Києві на дорогах провалився асфальт: рух транспорту на кількох ділянках було перекрито або ускладнено.

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Автор: Юрій Годован