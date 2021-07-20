У Києві, який вчора атакувала потужна злива, сьогодні ввечері знову погіршилася погода - пройшла гроза з сильним вітром і дощем.
Співробітники столичної підземки, очевидно, пам'ятаючи про вчорашні підтоплення на деяких станціях, почали готуватися до "великої води". Сьогодні ввечері на в підземному переході, що веде до станції "Позняки", були помічені мішки з піском.
"Позняки, ставлять мішки з піском, що б не залило станцію", - пише Телеграм-канал KievMap.
Судячи з опублікованого відео, перехід виявився частково затоплений, тому співробітники метрополітену намагаються всіляко не допустити підтоплення станції.
На опублікованому Телеграм-каналом "Киев сейчас" відео можна помітити, що на Позняках затопило одну з вулиць - рух там значно ускладнений.
Негода в Києві: деталі
У понеділок, 19 липня, на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який хилив навіть великі дерева.
Через затоплення касових залів були тимчасово закриті станції метро "Берестейська" і "Академмістечко". Пізніше роботу станцій відновили.
Міський пасажирський транспорт курсував без дотримання графіка руху.
Через зливу в Києві на дорогах провалився асфальт: рух транспорту на кількох ділянках було перекрито або ускладнено.
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