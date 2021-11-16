Тварину помітили у її схованці місцеві мешканці та викликали копів.

В місті Маріуполь Донецької області співробітники патрульної поліції повернули в зоопарк єнота Сеню, який втік звідти під час чистки клітки.

Єнота помітили на дереві жителі міста, там тварина "переховувалася", йдеться на сторінці у Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Місцеві мешканці викликали копів, а ті, своєю чергою, провели "операцію" для порятунку тварини.

"Патрульні переконалися, що Сеня не поранився, і відвезли тварину назад до зоопарку. Під час "операції" ніхто не постраждав…", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, на початку минулого року стало відомо, що у зоопарку Маріуполя у "подружжя" ведмедів – Потапа та Насті – народилося дитинча. Ведмежа назвали Михайлом. Дитинча ведмедів було грайливим.

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Автор: Екатерина Присяжнюк