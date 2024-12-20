Раніше радник комітету Ради з питань економічного розвитку заявив про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні у 2025 році.

Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.

Так він відреагував на слова радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, який заявив, що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.

"У війні, яку зараз веде Росія проти нас, перемогти збільшенням чисельності - це абсурд. Ми повинні розуміти, що тільки за допомогою сучасних зразків озброєння, які зможуть завдати тієї шкоди, яка буде неприйнятна для РФ, війна може бути завершена", - пояснив Веніславський виданню РБК-Україна.

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Нардеп, коментуючи терміни, які назвав Волянський, звернув увагу на те, що зараз відсутні будь-які законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку. Він додав:

"Навіть якщо вони з'являться в якійсь голові, то з точки зору процедур, це досить тривалий процес".

Веніславський вважає, що набрати голоси в парламенті за зниження мобілізаційного віку "навряд чи" комусь вдасться. Він запевнив, що дискусій про зниження мобілізаційного віку немає і серед членів оборонного комітету.

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також заявив, що жодного рішення про зниження мобілізаційного віку не планується приймати ані Радою, ані комітетом.

За словами Наталухи, у профільному Комітеті будуть піднімати питання щодо позбавлення Волянського статусу радника.

Мобілізація в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський знову наголосив, що Україна потребує у першу чергу поповнення нової зброї, а не зниження мобілізаційного віку.

"Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вам без зброї, яка різниця - 20 років цій людині або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу на те, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати. У нас достатньо є різних бригад - є сильні бригади, а є бригади, які неукомплектовані, передусім - зброєю", - наголосив він.

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