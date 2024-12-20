Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.
Так він відреагував на слова радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, який заявив, що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.
"У війні, яку зараз веде Росія проти нас, перемогти збільшенням чисельності - це абсурд. Ми повинні розуміти, що тільки за допомогою сучасних зразків озброєння, які зможуть завдати тієї шкоди, яка буде неприйнятна для РФ, війна може бути завершена", - пояснив Веніславський виданню РБК-Україна.
Нардеп, коментуючи терміни, які назвав Волянський, звернув увагу на те, що зараз відсутні будь-які законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку. Він додав:
"Навіть якщо вони з'являться в якійсь голові, то з точки зору процедур, це досить тривалий процес".
Веніславський вважає, що набрати голоси в парламенті за зниження мобілізаційного віку "навряд чи" комусь вдасться. Він запевнив, що дискусій про зниження мобілізаційного віку немає і серед членів оборонного комітету.
Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також заявив, що жодного рішення про зниження мобілізаційного віку не планується приймати ані Радою, ані комітетом.
За словами Наталухи, у профільному Комітеті будуть піднімати питання щодо позбавлення Волянського статусу радника.
Мобілізація в Україні - останні новини
Президент України Володимир Зеленський знову наголосив, що Україна потребує у першу чергу поповнення нової зброї, а не зниження мобілізаційного віку.
"Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вам без зброї, яка різниця - 20 років цій людині або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу на те, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати. У нас достатньо є різних бригад - є сильні бригади, а є бригади, які неукомплектовані, передусім - зброєю", - наголосив він.