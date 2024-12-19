За його словами, Сили оборони України потребують більше сучасних технологій.

Президент України Володимир Зеленський знову наголосив, що Україна потребує у першу чергу поповнення нової зброї, а не зниження мобілізаційного віку. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками участі у саміті лідерів країн-членів ЄС.

"Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вам без зброї, яка різниця - 20 років цій людині або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу на те, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати. У нас достатньо є різних бригад - є сильні бригади, а є бригади, які неукомплектовані, передусім - зброєю", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент України вважає "не дуже справедливою" ситуацію, яка склалася стосовно тренувальної підготовки 14 українських бригад, і з них - не менше 12 бригад за кордоном. Зокрема, Україна намагалася ще домовлятися рік тому, у тому числі з європейцями, що буде чітко визначено, де кожна українська бригада буде тренуватися одразу зі спорядженням і з зброєю. Відповідні навчання мали початися спершу в США.

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"І коли ми про це домовлялися, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині - до речі, тренують Сполучені Штати, і якщо з цього блоку ми маємо дві бригади - ми говоримо про зброю, а не про людей", - сказав Зеленський і наголосив, що Україні не вистачає зброї, а не військових.

За його словами, безумовно людей завжди недостатньо.

"Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важливо - укомплектування бригад, і щоби вони були і захищали державу", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що війна має дуже технологічний характер. Він констатує:

"І люди важливі, безумовно, техніка, але сучасні технології - ракети, дрони, далекобійні можливості, протиповітряна оборона - все це дуже важливі речі. І як можна прасуватись вперед, якщо з неба на голову прилітають керовані авіабомби, а ти не контролюєш небо? Тобто не вистачає ППО і кількість F-16 у нашому небі поки що замала. Ось що відбувається".

Президент додав, що Україні для сильної позиції також треба, аби був стабільний фронт, аби росіяни не мали можливості просуватися вперед. Треба, щоби російська армія стала слабшою. Також Україні треба фінансова підтримка і макрофінансова стабільність. Ще треба мати зрозумілу позицію щодо гарантій безпеки для України без жодних сюрпризів.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець негативно ставиться до зниження мобілізаційного віку до 18 років. За його словами, якщо забрати всіх цих молодих людей, то не буде майбутнього України.

Як заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, питання зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону. Вона переконана, що зниження віку мобілізації "не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого".

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