Відповідний законопроект про Міжнародний чоловічий день зареєстрували в Раді.

В Україні "конкуренція" з 8 березня: у Верховній Раді пропонують почати відзначати Міжнародний чоловічий день і вже обирають дату.

Власне, відповідний проект постанови з реєстраційним номером 10270 внесли до парламенту народні депутати України, зокрема, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Сергій Швець, Ярослав Юрчишин.

В пояснювальній записці зазначається, що Міжнародний чоловічий день в Україні пропонується святкувати щорічно 19 листопада. При цьому сказано, що це робиться з метою відзначення досягнення та внеску хлопців та чоловіків, зокрема за їхній внесок у розвиток нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми.

Відео дня

В записці сказано, що встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Також сказано, що Міжнародний день чоловіків започатковано в Тринідаді і Тобаго в 1999 році, його заснував доктор Джером Тулак Сінгх на честь дня народження свого батька. Зараз його відзначають у понад 80 країнах.

"Цей день має на меті не конкурувати з Міжнародним жіночим днем, а підкреслити важливість фізичного та психічного здоров’я чоловіків", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Як святкує День чоловіків світ

День чоловіків має дві дати святкування. Всесвітній день чоловіків 4 листопада був заснований за ініціативою журналіста і письменника Джорджа Кіндела у 2000 році. Ідею створення свята підтримала ООН. З того часу він відзначається щорічно в першу суботу листопада, а також на свято у 2000-их роках вручали премії видатним чоловікам. Свято має неофіційний статус у всіх країнах.

Більш відомим став Міжнародний день чоловіків 19 листопада, який широко відзначається у всьому світі. Він був створений для привернення уваги до важливості батьківства, здоров'я чоловіків та дискримінації чоловіків.

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