У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен кожній дитині.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку "Мрія".

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти - із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. "Мрія" допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - прокоментував Федоров.

За його словами, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

"А ще буде Мрія-ID - електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії". Запуск "Мрії" буде проривом. За якісною освітою - майбутнє", - наголосив віце-прем'єр.

Зеленський анонсував Україні додаток "Мрія"

1 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський представив новий освітній цифровий застосунок під назвою "Мрія". За його словами, застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Він міститиме бібліотеку контенту про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки.

"Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз", - розповів Зеленський.

Також він зазначив, що цей застосунок буде доступний для користування як в Україні, так і за кордоном.

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