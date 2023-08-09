Військові, що беруть безпосередню участь у бойових діях, отримуватимуть доплати у 100 тисяч гривень щомісяця.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер, 9 серпня, ухвалив постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн", - зазначив Шмигаль.

Також, за його словами, встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

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"Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави", - підкреслив прем'єр.