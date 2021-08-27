Кількість ЦНАПів з місцями для самообслуговування, де українці можуть скористатися порталом "Дія", зросла до 1000 точок.

Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть скористатися послугами державного порталу "Дія" у Центрах надання адміністративних послуг зі спеціальними місцями для самообслуговування.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Зазначається, що кількість центрів з місцями для самообслуговування, де українці можуть скористатися порталом "Дія", зросла до 1000 точок.

"У таких ЦНАП адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомагають отримати послуги онлайн. Це дозволить багатьом людям у майбутньому отримувати послуги самостійно та збереже час адміністраторів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Мінцифри розповіли, у скільки обійдеться запуск "Дії" в регіонахЗа словами заступника міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, наявність спеціально облаштованих місць з комп’ютерами з доступом до інтернету в кожному ЦНАПі зменшить цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів.

Наразі такі місця доступні у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях та 57 територіальних підрозділах.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 25 серпня всі Центри надання адміністративних послуг приймають документи громадян не лише в паперовому, а й в цифровому вигляді.

Автор: Катерина Жирій