Українці почнуть отримувати листи-запрошення для бета-тестування COVID-сертифікатів на Android.

Сертифікати про вакцинацію від СOVID-19 стануть доступні на операційній системі Android. Стартувало бета-тестування в додатку"Дія".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дія".

"Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тім, що в Google з'явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов'язаної з COVID-19. Дотримуючись усіх вимог, ми отримали підтвердження нової версії "Дії" вже з COVID-сертифікатами", - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі зазначив, що всі, хто реєструвався для тестування COVID-сертифіката для Android, почнуть отримувати листи, в яких буде посилання на інструкцію та додаток.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Крім того, він вказав, що минулого тижня стартувало підключення до середовища ЄС, де запускаються всі COVID-сертифікати.

"Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато", - підсумував Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку і порталу"Дія".

Автор: Анастасія Горбачова